Беспроводная игровая мышь ROCCAT Burst Pro Air для ПК теперь доступна по всему миру

ROCCAT, отмеченный наградами бренд периферийных устройств для ПК корпорации Turtle Beach, сегодня объявил о поступлении в розничную продажу по всему миру новой беспроводной игровой мыши для ПК Burst Pro Air. Симметричный, беспроводной, легкий и визуально ошеломляющий с RGB-подсветкой, Burst Pro Air оснащен основными компонентами и технологиями ROCCAT.

Эти инновации включают Stellar Wireless от ROCCAT, который оптимизирует мощность беспроводного сигнала и время автономной работы, датчик Owl-Eye Optical 19K DPI и невероятно быстрые и точные оптические переключатели Titan. Burst Pro Air оснащен перезаряжаемой батареей, обеспечивающей до 100 часов игры, а геймеры на ПК могут наслаждаться игрой до пяти часов после 10-минутной быстрой зарядки с помощью прилагаемого кабеля USB-C.

Революционный прозрачный дизайн Bionic Shell также возвращается в новой беспроводной модели с улучшенной эргономикой и большим количеством светодиодов, чем у проводного аналога, для еще более захватывающего освещения RGB при использовании интеллектуального механизма освещения AIMO от ROCCAT. Беспроводная игровая мышь ROCCAT Burst Pro Air для ПК теперь доступна на сайте www.roccat.com и в розничных магазинах по всему миру по рекомендованной производителем розничной цене 99,99 долларов США.