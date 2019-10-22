Беспроводная игровая мышь Razer Viper Ultimate весом всего 74 г

Razer Viper Ultimate - это облегченная беспроводная версия Razer Viper. Мышь оснащена новым оптическим сенсором Focus +, которого мы не видели у Razer раньше. Этот оптический датчик достигает колоссальных 20 000 точек на дюйм и отслеживает до 650 пикселей в секунду.

Также есть функция Smart Tracking, которая должна автоматически калибровать сенсор в соответствии с различными поверхностями, такими как ткань или твердые коврики. Viper Ultimate использует новую беспроводную технологию HyperSpeed ​​2,4 ГГц от Razer, которая, по словам Razer, на 25 % быстрее, чем у ведущих беспроводных игровых мышей. При весе 74 г Viper Ultimate очень легок для беспроводной игровой мыши.

Мышь также поставляется с собственной док-станцией для зарядки с подсветкой Chroma RGB, которую можно использовать и ​​для других беспроводных мышей Razer, которые решите купить в следующий раз. Viper Ultimate в комплекте с док-станцией доступна за $ 240.