Беспроводная колонка Huawei Sound выпущена за 276$

Китайская компания выпустила Huawei Sound с четырьмя динамиками, которой предлагает 360-градусный объемный звук.

В динамик входят три полнодиапазонных динамика мощностью 5 Вт и 4-дюймовый низкочастотный динамик мощностью 40 Вт. С конфигурацией Push-Push Devialet два пассивных излучателя усиливают друг друга, чтобы противодействовать вибрациям обратной волны и уменьшать искажения.

Huawei Sound поддерживает функцию передачи одним касанием для мгновенной отправки с телефона на динамик. Однако компания удалила голосового помощника, так что это не умный динамик в традиционном понимании.

Колонка Huawei Sound теперь доступна для покупки в Великобритании по цене 276 долларов США. А также с запуском в Великобритании, колонка также доступа более чем в 15 странах по всему миру, включая Китай, Австралию, Камбоджу, Чили, Колумбию, Францию, Германию, Италию, Ирландию, Мексику, Нидерланды, Новую Зеландию, Польшу, Россию, Испанию и Турцию.
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