Беспроводная колонка Sony SRS-XB402M

Sony выпустила в Индии новую беспроводную акустическую систему, которая также отличается улучшенными характеристиками и характеристиками. Беспроводной динамик Sony SRS-XB402M по цене рупий. 24,990, а также функции встроенного Amazon Alexa, Bluetooth и Wi-Fi, и многое другое. Спикер доступен по начальной цене рупий. С 19 990 до 18 августа и поступит в продажу через онлайн и офлайн каналы 13 августа.

Sony SRS-XB402M является портативным и беспроводным динамиком.Динамик также имеет огни вечеринки, которые синхронизированы с музыкой, с элементами управления в верхней части устройства. SRS-XB402M имеет традиционную связь Bluetooth для использования со смартфонами, планшетами и компьютерами, но также имеет Wi-Fi для дополнительной функциональности.

Sony SRS-XB402M имеет два угловых широкополосных динамика, а также два пассивных излучателя для баса.Время автономной работы батареи составляет до 12 часов без подзарядки, а динамика IP67 рассчитана на защиту от пыли и воды. Динамик поддерживает Bluetooth 4.2 с поддержкой кодеков SBC и AAC.

Sony имеет растущий ассортимент беспроводных колонок и аудиопродукции в Индии, а недавно выпустила беспроводные наушники с шумоподавлением Sony WH-XB900N от Rs. 16,990, а также звуковая панель HT-Z9F по цене рупий. 62990.