Беспроводная мышь Mad Catz RAT DWS оснащена оптическим датчиком PixArt PAW3335DB

Mad Catz представила беспроводную игровую мышь RAT DWS. Производитель объявил, что мышка поступит в продажу в феврале 2021 года.

Новая мышь предлагает двухрежимную беспроводную связь 2,4G и Bluetooth 5.0, а также автономную работу до 300 часов. Модель оснащена оптическим датчиком PixArt PAW3335DB с 16K DPI.

Mad Catz RAT DWS предлагает полностью модульную конструкцию для более удобного пользования. Мышь оснащена переключателями Mad Catz DAKOTA.

Есть 14 программируемых кнопок с возможностью сохранения до 4 профилей. Вес мыши составляет 113 граммов. Мышь разработана для правшей. Для шутеров есть встроенная функция Precision Aim.