Беспроводная зарядка UMIDIGI Q1 оснащена стеклянной поверхностью

Анонсированы подробные характеристики самой быстрой в мире беспроводной зарядки UMIDIGI Q1. Новинке получила 2,5-дюймовую стеклянную поверхность, а также обладает защитой от перегрева и может определить чужеродные предметы. Модель поддерживает четыре режима зарядки: нормальный режим с передачей 5 Вт энергии и быстрые режимы с передачей 7,5, 10 или 15 Вт. Весит устройство около 82,5 грамма. Беспроводной зарядное устройство доступно в двух цветах: красном и чёрном. О стоимости устройства UMIDIGI Q1 пока не сообщается.