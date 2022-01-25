Беспроводные колонки Sony SRS-NB10 и SRS-NS7 с шейным ободом выпущены в Индии

Японский технологический гигант Sony только что выпустил в Индии два стильных беспроводных динамика с шейным ободом. Беспроводные шейные динамики Sony SRS-NB10 и SRS-NS7 обеспечивают высококачественный звук, который лежит в основе предложений аудиопродуктов Sony.

Sony SRS-NB10 оснащена полнодиапазонным динамиком и пассивными излучателями, которые обеспечивают отличное качество звука для пользователей. Он предназначен для онлайн-мероприятий и совещаний и имеет до 20 часов автономной работы. Внедрение технологии захвата голоса Sony помогает гарантировать чистоту звонков и минимизацию шума благодаря высококачественным направленным микрофонам. Качество голоса также улучшается за счет расширенных возможностей устройства по обработке аудиосигналов.

Sony SRS-NB10 — это легкий, удобный и надежный шейный ремешок, обеспечивающий нулевой дискомфорт при использовании устройства. Беспроводной шейный ободок можно заряжать через порт USB-C, и всего за 10 минут зарядки можно добиться 1 часа воспроизведения. SRS-NB10 имеет класс защиты IPX4, поэтому обеспечивает защиту от пота и брызг.

Sony SRS-NS7 — более дорогая модель, Sony заявляет, что это первая в мире беспроводная колонка с шейным ободом, совместимая с Dolby Atmos. Он обладает приличным сочетанием функциональности и эффективности дизайна, включая BRAVIA XR от Sony. Благодаря поддержке приложения 360 Spatial Sound Personalize, SRS-NS7 обеспечивает превосходное пространственное звучание 360°. Sony говорит, что прилагаемый беспроводной передатчик (WLA-NS7) должен быть подключен к телевизору, а затем сопряжен через Bluetooth для превосходного звучания. SRS-NS7 имеет X-сбалансированные динамики, пассивный излучатель и направленный вверх динамик, которые в совокупности обеспечивают первоклассное звучание. SRS-NS7 способен работать 12 часов без подзарядки, хотя при максимальной громкости это время сокращается примерно до 5 часов. Как и SRS-NB10, Sony SRS-NS7 имеет функции зарядки USB-C и быстрой зарядки, а также защиту от брызг.
Комментарии и отзывы Sony SRS-NB10
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