Беспроводные наушники Huawei FreeBuds Lite выходят в России

Компания Huawei поделилась подробностями российского релиза беспроводных наушников FreeBuds Lite, которые в плане дизайна напоминают Apple AirPods. Наушники можно будет купить со 2 апреля по рекомендованной розничной цене 7 990 рублей в черной и белой расцветках.

Новинка характеризуется специальным зарядным футляром, аккумулятором на 410 мАч, динамиками диаметром 7 мм с мембранами из полиуретана с титановым покрытием, защитой от влаги и брызг на уровне IPX4, функцией шумоподавления, четырьмя микрофонами, технологией ENC (Environmental Noise Cancellation) и поддержкой Bluetooth 4.2.