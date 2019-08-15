Беспроводной пылесос Mijia Wireless Mites

Изогнутая рукоятка, большой 20-сантиметровым раструб и ролики на нижней части корпуса призваны обеспечить удобство уборки. Расположенный на рукоятке переключатель позволяет быстро изменить режим работы прибора. На одном заряде встроенного аккумулятора пылесос способен работать до 28 минут. С устройством поставляется специальная зарядная станция.Режим «выбивание» обеспечивает 12 800 ударов в минуту по обрабатываемой поверхности. Он предназначен для очистки кровати и мягкой мебели от пылевых клещей и дополняет уборку обеззараживанием с помощью встроенной ультрафиолетовой лампы и сушкой горячим воздухом.Новинка оснащена производительным двигателем со скоростью вращения ротора 850 000 оборотов в минуту и циклонным фильтром с четырехступенчатой системой очистки воздуха, позволяющей удержать в пылесборнике 99,97% частиц размером 0,3 микрона.Стоимость модели составит 38 долларов.