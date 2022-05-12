Бета-версия Android 13 доступна для Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi Pad 5 и Redmi K50 Pro

Компания Xiaomi указала, что для установки Android 13 на всех этих моделях используется режим Fastboot, и все данные в памяти будут удалены во время установки, поэтому сначала нужно позаботиться о резервном копировании. Также производитель упомянул, что образы основаны на первой бета-версии (всего их будет четыре), поэтому стабильность работы не гарантируется вообще. Обычно первые бета-версии Android предназначены только для разработчиков, чтобы они могли быть уверены, что их ПО совместимо с новой версией ОС. Смартфон Redmi K50 Pro также участвует в программе.