Бета-версия iOS 12.2 предоставляет более детальный контроль времени использования смартфона

Помимо намеков на новые модели iPad и iPod Touch, бета-версия iOS 12.2 также добавляет небольшую, но полезную функцию Screen Time Downtime. В iOS 12.2 пользователи могут устанавливать промежутки времени, в течение которых использование смартфона ограничено только базовыми возможностями. Проще говоря, приложения, которые отнимают у вас много свободного времени, на этот период блокируются, как и уведомления из них.

Теперь вы можете установить пользовательское время простоя для каждого дня в зависимости от того, какой это день недели. Многие люди, вероятно, захотят, чтобы время простоя включалось в выходные дни позже, чем в течение недели, и этот новый параметр позволяет за это.