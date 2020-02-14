Безрамочные мониторы компании Acer

Три новых безрамочных монитора доступны для рынка Японии. Для запада мониторы появятся позже.

Acer разработала мониторы с внедрением технологий защиты и безопасности. Технологии "Flickerless" гарантирует уменьшение мерцания монитора.

Функция "BlueLight Shield" уменьшает пропускание синего цвета. Безрамочный дизайн мониторов обеспечивает более динамическую среду.

Мониторы представлены с 21,5, 23,8 и 27 дюймовым экраном. Все три модели поддерживают AMD FreeSync, есть один порт HDMI 1.4 и один разъем D-Sub. Модели имеют матовое покрытие. Стоимость мониторов начинается от 135 долларов.