Безрамочные смартфоны Oppo A75 и A75s представлены официально

Как и ожидалось, сегодня компания Oppo представила смартфоны Oppo A75 и A75s, которые получили модный безрамочный дизайн с дисплеем почти во всю переднюю панель и 20 Мп фронтальную камеру. Обе новинки оснастили 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160:1080 точек), процессором MediaTek Helio P23 (MT6763T) и 4 ГБ оперативной памяти, сканером отпечатков пальцев,16 Мп основной камерой, аккумулятором на 3200 мАч и предустановленной Android 7.1 Nougat. Младшая модель получила 32 ГБ встроенной памяти, а старшая – накопитель на 64 ГБ. Габариты равны 156,5:76:7,5 мм, а вес – 152 граммам. Смартфоны уже доступны для покупки в Тайване по цене 365 и 400 долларов, соответственно.