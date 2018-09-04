Безрамочный планшет iPad Pro показался на видео

2018-09-04, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - iPad Pro; [257]
Авторитетный искатель утечек Стивен Хеммерстоффер и профильное издание MySmartPrice поделились изображениями и видео планшета iPad Pro 2018 года. Сразу отметим, что это не официальные рендеры, а созданные на основе утекших чертежей компьютерные изображения. Предполагается, что планшет получит 12,9-дюймовый дисплей с тонкими рамками, угловатый корпус, антенные вставки в стиле iPhone, четыре стереодинамика и камеру TrueDepth с системой распознавания лиц Face ID. Домашней кнопки и 3,5 мм аудиоразъема в устройстве не будет. Официальный анонс нового iPad Pro может состояться одновременно с iPhone 2018 на презентации 12 сентября.


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