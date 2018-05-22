Безрамочный смартфон HTC Desire 12 оценен в 14 тысяч рублей

Компания HTC объявила о старте российских предзаказов на смартфоны Desire 12 и 12+, которые в плане характеристик относятся к бюджетному сегменту. HTC Desire 12+ получил 6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+ (720:1440 пикселей) и соотношением сторон 18:9, двойную 13+2 Мп основную и 8 Мп фронтальную камеры, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 450, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной расширяемой памяти, аккумулятор на 2965 мАч c быстрой зарядкой Qualcomm Quick 3.0 и предустановленной ОС Android 8.0 Oreo с оболочкой HTC Sense.

HTC Desire 12 отличается 5,5-дюймовым дисплеем, 13 Мп и 5 Мп камерами, четырехъядерным процессором MediaTek MT6739, аккумулятором на 2730 мАч. Новинки доступны в официальном российском онлайн-магазине HTC в розово-серебристой и чёрной расцветках по цене 17 990 и 13 990 рублей, соответственно.