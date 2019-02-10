Безрамочный смартфон Honor 10 Lite

Задняя крышка имеет необычный дизайн с переливающейся на свету поверхностью. Аппарат выпускается в нескольких цветовых решениях, в том числе градиентных.За безопасную разблокировку устройства отвечает сканер отпечатков пальцев на тыльной стороне. Он также необходим для подтверждения бесконтактных платежей — Honor 10 Lite оснащен модулем NFC и поддерживает работу с Google Pay и аналогичными сервисами с возможностью оплачивать покупки смартфоном. Одной из ключевых особенностей Honor 10 Lite стала интеллектуальная камера. Сзади расположились два модуля с разрешением 13 и 2 Мп и светосильной оптикой с диафрагмой f/1.8 для захвата большего количества света при съёмке в сложных условиях. Система умеет распознавать и обрабатывать 22 типа сцен для автоматического выбора оптимальных параметров для каждого кадра. Также имеется поддержка портретного режима с эффектом размытия фона. Фронтальная камера на 24 мегапикселя с апертурой f/2.0 также использует алгоритмы искусственного интеллекта при съемке селфи.Смартфон построен на базе восьмиядерного процессора Kirin 710, выполненного по 12-нм техпроцессу. Чипсет включает независимый модуль обработки изображений и цифровой сигнальный процессор, который ускоряет обработку фотографий и повышает качество снимков. Также поддерживается фирменная технология GPU Turbo 2.0, повышающая графическую производительность устройства на 30%, снижая при этом потребление энергии.Стоимость смартфона составит 19000 тысяч рублей.