Безрамочный смартфон Meizu 16S

Ёмкость аккумулятора составляет 3600 мАч, при этом беспроводная зарядка не поддерживается. По мнению CEO Meizu, технология зарядки по воздуху в нынешнем виде не практична. Сзади будет установлена 48-мегапиксельная камера с поддержкой оптической стабилизации изображения. Из приятных мелочей стоит отметить долгожданное появление NFC.Глава Meizu Хуан Жан поделился интересной информацией о будущем флагмане 16S. Так, его снабдят топовым процессором Snapdragon 855 и 6,2-дюймовым экраном с тонкими рамками без каких-либо вырезов. Спереди смартфон будет прикрыт стеклом Gorilla Glass 6.Стоимость смартфона составит 500 долларов.