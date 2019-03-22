Безрамочный смартфон Vivo V15 Pro

Одновременно с Vivo V15 Pro компания представила на отечественном рынке более доступную модификацию аппарата под названием Vivo V15. Смартфон оснастили аналогичным старшей модели дисплеем, выдвижной фронтальной камерой с разрешением 32 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней крышке, аккумулятором на 3400 мАч и восьмиядерным процессором, работающим при поддержке 6 ГБ ОЗУ. Камера представлена датчиками на 12 (f/1.78), 8 (f/2.2) и 5 (f/2.4) Мп.Ёмкость аккумулятора с поддержкой технологии быстрой зарядки Dual-Engine составляет 3700 мАч. В качестве операционной системы установлена Android 9.0 Pie с фирменной надстройкой Funtouch OS 9. Для проведения бесконтактных платежей и быстрого сопряжения с поддерживаемыми устройствами новинка получила модуль NFC.Основная камера состоит из трёх сенсоров — основного на 48 Мп (f/1.8), широкоугольного с разрешением 8 Мп (f/2.2) и 5-мегапиксельного датчика глубины резкости (f/2.4). Выдвижной селфи-модуль с функцией распознавания лица представлен одним сенсором на 32 Мп. Обе камеры работают при поддержке ИИ-алгоритмов для распознавания сцены и постобработки изображений.Стоимость смартфона составит 28999 тысяч рублей.