Беззеркальная камера Canon EOS RP обойдется в $1500

Еще во время прошлогодней презентации полнокадровой беззеркальной камеры EOS R компания Canon заявляла о намерении добавить в систему пару новых моделей. Одна из них будет дороже EOS R, а другая дешевле. Сегодня появились некоторые подробности о второй камере. По словам источника, Canon EOS RP представят ориентировочно 14 февраля, а ее цена составит 1500-1600 долларов. Новинка получит не столь качественные материалы корпуса и некоторые изменения в эргономике по сравнению с EOS R. При этом EOS RP сможет записывать видео в разрешении 4К с частотой 30 к/с. О других отличиях пока не сообщается.