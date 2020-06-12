Biostar FX9830M SoC материнская плата с процессором AMD Bristol Ridge 7-го поколения

Biostar выпустила материнскую платусо встроенным четырехъядерным процессором AMD Bristol Ridge 7-го поколения FX9830M SoC с интегрированной графикой AMD Radeon R7. Плата имеет два слота оперативной памяти DDR4 способная работать на частоте 2400 МГц, максимальный объем 32 Гб. Один разъем для накопителей M.2 и PCIe 3.0 х16 слот.

На задней панели расположены разъемы PS/2, порт VGA, HDMI, порт LAN, два порта USB 3.2, два порта USB 2.0, 3,5 мм аудиоразъем. В целом плата рассчитана для работы, легких игр, а также использования ее в качестве сервера благодаря низкому энергопотреблению и высокой производительности.
Комментарии и отзывы Biostar FX9830M SoC
Обзоры:
Лучшая материнская плата на чипсете LGA1200. ASUS PRIME Z490M-PLUSЛучшая материнская плата на чипсете LGA1200. ASUS PRIME Z490M-PLUS
Обзор GIGABYTE Z390 AORUS ULTRA. Материнская плата для разгона Intel Core i9-9900KОбзор GIGABYTE Z390 AORUS ULTRA. Материнская плата для разгона Intel Core i9-9900K
Лучшая материнская плата на сокете AM4. ASUS ROG STRIX B450-F GAMINGЛучшая материнская плата на сокете AM4. ASUS ROG STRIX B450-F GAMING
Новости:
Gigabyte представила ATX версию платы Z490 Gaming X

Вслед за M-ATX версией платы Z490 Gaming X, компания Gigabyte представила ATX версию платы. Материнская п...
Плата MSI MPG Z490 Carbon EK X получила водоблок

Компания MSI пополнила ассортимент материнских плат моделью MPG Z490 Carbon EK X, которая предназначена д...
Представлена плата ASRock Rack для чипов AMD EPYC Embedded 3451

Компания ASRock Rack пополнила ассортимент материнских плат моделью EPYC3451D4I2-2T, которая ориентирован...
Лучшая гарнитура для смартфона. Jabra Talk 15Лучшая гарнитура для смартфона. Jabra Talk 15
Обзор GIGABYTE Z490 VISION G. Материнская плата для стримеров и редактирования видеоконтентаОбзор GIGABYTE Z490 VISION G. Материнская плата для стримеров и редактирования видеоконтента
Обзор Intel Core i7-10700K. Тесты и сравнения в играх с Intel Core i9-9900KОбзор Intel Core i7-10700K. Тесты и сравнения в играх с Intel Core i9-9900K
Лучшая портативная батарея. Xiaomi Redmi Power Bank Fast Charge 20000Лучшая портативная батарея. Xiaomi Redmi Power Bank Fast Charge 20000
Обзор Corsair iCUE H115i RGB PRO XT (CW-9060044-WW). Тесты с 10-поколением IntelОбзор Corsair iCUE H115i RGB PRO XT (CW-9060044-WW). Тесты с 10-поколением Intel
Обзор Silicon Power Cell C100. Компактны...
Обзор Silicon Power Cell C100. КомпактныСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию незаменимого помощника для тех, кто ведет активный образ...
LG Chocolate представят в мае...
LG Chocolate представят в маеВ сети появилась информация, что компания LG представит новый смартфонов Chocolate 15 мая на мероприятий....
Вращающийся телевизор TCL XESS A200 Pro...
Вращающийся телевизор TCL XESS A200 ProTCL представила новый 55-дюймовый телевизор TCL XESS A200 Pro с функцией поворота и подставкой в ​​виде ...
Huawei представил новый смартфон Honor 3...
Huawei представил новый смартфон Honor 3Китайская компания Huawei представила новый смартфон Honor 30S с поддержкой сети пятого поколения 5G. ...
Материнская плата MSI MEG Z490 Ace появи...
Материнская плата MSI MEG Z490 Ace появиМатеринская плата MSI MEG Z490 Ace появилась на российском рынке. Новая плата обладает широким функционал...
Fractal Design обновила серию водянок Fr...
Fractal Design обновила серию водянок FrНовая серия водяного охлаждения компании Fractal Design Celsius + предлагает пользователю несколько вариа...
Xigmatek Hydra M с модульной системой...
Xigmatek Hydra M с модульной системойВ последнее время производителям компьютерных комплектующих все сложнее и сложнее привлекать к себе внима...
Флагманский смартфон Oppo Ace 2 получит ...
Флагманский смартфон Oppo Ace 2 получит Уже 13 апреля на рынке презентуют флагманский смартфон Oppo Ace 2. По словам вице-президента Oppo Шена Ир...
Google Pixel 4a c процессором Qualcomm S...
Google Pixel 4a c процессором Qualcomm SВ сети опубликовали видео ролик неанонсированного смартфона Google Pixel 4a. ...
Смартфон OPPO Find X2 Lite получит пять ...
Смартфон OPPO Find X2 Lite получит пять Сетевые источники сообщают о том, что китайская компания OPPO в скором времени выпустит смартфон Find X2 ...
Смартфон Xiaomi Mi Mix 4 засветился в ба...
Смартфон Xiaomi Mi Mix 4 засветился в баВ базе данных популярного бенчмарка Geekbench засветился топовый смартфон Xiaomi Mi Mix 4. Тестируемый о...
Карты памяти компании SanDisk MAX ENDURA...
Карты памяти компании SanDisk MAX ENDURAНовые карта памяти представленные компанией SanDisk называются MAX ENDURANCE. Карты спроектированы для не...
Обзор Candy CBT6130/2W-07. Встраиваемая телескопическая вытяжкаОбзор Candy CBT6130/2W-07. Встраиваемая телескопическая вытяжка
Обзор SVEN AP-G999MV. Игровая компьютерная гарнитура с микрофономОбзор SVEN AP-G999MV. Игровая компьютерная гарнитура с микрофоном
Обзор Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream (PA-RTX2060 SUPER JS 8G). Тест видеокарты в Full HD и 4КОбзор Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream (PA-RTX2060 SUPER JS 8G). Тест видеокарты в Full HD и 4К
Обзор AOC GM500. Недорогая игровая мышка с подсветкой и макросамиОбзор AOC GM500. Недорогая игровая мышка с подсветкой и макросами
Обзор ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix (ROG-STRIX-RX5600XT-O6G-GAMING). Тесты видеокартыОбзор ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix (ROG-STRIX-RX5600XT-O6G-GAMING). Тесты видеокарты
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor