Biostar FX9830M SoC материнская плата с процессором AMD Bristol Ridge 7-го поколения

Biostar выпустила материнскую платусо встроенным четырехъядерным процессором AMD Bristol Ridge 7-го поколения FX9830M SoC с интегрированной графикой AMD Radeon R7. Плата имеет два слота оперативной памяти DDR4 способная работать на частоте 2400 МГц, максимальный объем 32 Гб. Один разъем для накопителей M.2 и PCIe 3.0 х16 слот.

На задней панели расположены разъемы PS/2, порт VGA, HDMI, порт LAN, два порта USB 3.2, два порта USB 2.0, 3,5 мм аудиоразъем. В целом плата рассчитана для работы, легких игр, а также использования ее в качестве сервера благодаря низкому энергопотреблению и высокой производительности.