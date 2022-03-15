Biostar представил корпус Racing V8 Overdrive

BIOSTAR представил модный корпус V8 Overdrive, разработанный специально для воплощения элементов дизайна новейшей материнской платы BIOSTAR RACING Z690GTA. Выпустив в декабре прошлого года новую материнскую плату RACING Z690GTA, BIOSTAR пригласила известного тайваньского производителя модификаций корпусов Mark's Fabrications для разработки модификации корпуса, которая демонстрирует лучшее из материнской платы BIOSTAR Z690GTA и вдохновляет постоянных потребителей BIOSTAR на творческий подход к своим личным настройкам.

Дизайн корпуса выполнен в виде двигателя V8, отражая грубую производительность и мощность, которые обеспечивают материнские платы BIOSTAR серии RACING. Выдающаяся производительность и передовые технологии материнской платы RACING Z690GTA делают ее исключительным выбором для создателей контента и геймеров, особенно интересующихся автогонками и желающих создать систему, посвященную их любимому виду спорта.

Модификация корпуса V8 Overdrive отражает суть настоящего двигателя V8, демонстрируя, как пользователи могут оформить свою сборку с материнской платой Z690GTA, включив в нее уникальный гоночный вкус. Это уникальное произведение искусства демонстрирует высококлассное оборудование, такое как графический процессор AXRX 6800XT 16GBD6-W2DHC/OC Liquid Devil от PowerColor, Teamgroup XTREEM ARGB WHITE DDR4, 32 ГБ ОЗУ в конфигурации 8x4, 1 ТБ Teamgroup CARDEA Ceramic C440 M.2. Твердотельный накопитель PCIe, блок питания Seasonic PRIME ULTRA 1000 TITANIU и полная специализированная система жидкостного охлаждения EKWB, обеспечивающая чрезвычайно эффективное охлаждение компонентов системы.

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