Biostar представила материнские платы на чипсете Intel 500-серии

В нее вошли серия RACING и VALKYRIE, а именно материнские платы Z590 RACING GTA, Z560 RACING GTQ, Z590 VALKYRIE и Z590I VALKYRIE.
Серия VALKYRIE является новой в ассортименте компании. Все платы предлагают более интересный дизайн по сравнению с предыдущими поколениями.
Материнские платы серии RACING как ожидается займут более бюджетный сегмент, а серия VALKYRIE будет стоить дороже. Обе серии оснащены расширенными функциями, в том числе и для разгона. Для охлаждения цепей питания установлены радиаторы.
Z590 RACING GTA выполнена в ATX форм-факторе, Z560 RACING GTQ - Micro-ATX, Z590 VALKYRIE имеет типоразмер ATX и Z590I VALKYRIE представлена в MINI-ITX форм-факторе.