Biostar выпустила материнскую плату B250MHC для сокета 1151

Biostar выпустила материнскую плату на чипсете Intel B250.

Материнская плата B250MHC поддерживает до 32 Гб памяти DDR4, а также поддерживает интерфейс PCIe 3.0. 4-фазная система питания позволяет использовать процессоры Core i3, i5, i7, Pentium и Celeron.

Плата Biostar B250MHC имеет все необходимые разъемы: PS/2 порт для мышки и клавиатуры, VGA, HDMI, четыре USB 3.2 порта и два порта USB 2.0.

Материнская плата Biostar B250MHC отличный выбор для повседневной работы, просмотра веб-страниц и для мультимедиа-контента. Информация о доступности и стоимости платы не объявлены.
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