BitFenix ​​представила яркие корпуса Nova Mesh SE TG

Компания представила корпуса серии Nova Mesh SE TG.

Корпуса отличаются яркой расцветкой, доступные цвета: черный, белый, черный с красной Mesh-панелью и белый корпус с фиолетовой Mesh-панелью. Боковая панель выполнена из закаленного стекла толщиной 4 мм. Корпус поддерживает материнские платы до ATX форм-фактора.

BitFenix Nova Mesh SE TG оснащен четырьмя 120 мм вентиляторами Spectre ARGB. Максимальная длина видеокарты составляет 315 мм, а высота кулера ограничена высотой 154 мм. За материнской платой достаточно места для прокладки кабелей.

Доступность и стоимость корпусов BitFenix Nova Mesh SE TG не раскрыты.
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