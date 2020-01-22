Bitfenix представила корпус размера Mid-Tower

Корпус DAWN TG выполнен в форм-факторе Mid-Tower. Он имеет уникальную RGB подсветку, которая простирается с передней панели и до правой боковой стороны. Подсветка создает впечатление восходящего солнца.

Боковые панели из закаленного стекла покрыты пленкой которая используется для автомобилей. В верхней части предусмотрено место для двух 120 мм вентилятора, на передней панели можно установить три 120 мм или два 140 мм вентилятора. Установленные вентиляторы относятся к серии Spectre.

DAWN TG поддерживает материнские платы вплоть до E-ATX форм-фактора. Он позволяет установить графический процессор в вертикальном положении до 380 мм. Под кожухом блока питания имеется место для двух 2,5 или 3,5 дюймовых накопителя. Корпус Bitfenix DAWN TG ARGB уже доступен для заказа по цене 100 евро.