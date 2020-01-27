Бизнес-ноутбук Dynabook Portege X30-F

Кто не знал, Dynabook - это бренд, созданный на основе бывшего бизнес-ноутбука Toshiba. В октябре 2018 года компания Sharp приобрела 80,1 % компьютерного бизнеса Toshiba, а с 1 апреля 2019 года произошла смена названия на "Dynabook".

Корпус ноутбука очень прочный. Выглядит он очень легким, его размеры 316 х 227 х 16,4 мм (длина, глубина, толщина). Ноутбук оснащен процессором Intel Core i7-8565U с 4 ядрами и 8 потоками. Тактовая частота составляет от 1,8 ГГц до 4,6 ГГц.

Оперативная память формата DDR4 на 16 Гб с частотой 2400 Мгц. Встроенное графическое ядро UHD 620. Модель оборудована SSD накопителем Samsung PM981 (512 ГБ M.2 PCIe SSD).

Экран диагональю 13,3 дюйма с IPS матрицей и антибликовым покрытием. Клавиатура оборудована сканером отпечатки пальцев. X30-F-11N имеет стандартные разъемы и порты, есть слот для MicroSD и выход HDMI.

Ноутбук оснащен инфракрасной камерой. Производитель говорит о том, что питает ноутбук встроенная 3-х элементная литий-йонная батарея, до 10 часов автономной работы.