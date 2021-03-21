Black Shark 4 получит дисплей на 720 Гц

Игровой смартфон Black Shark 4 будет анонсирован в понедельник, 23 марта, и он будет обладать некоторыми довольно впечатляющими функциями, некоторые из которых были подтверждены самой Black Shark. В преддверии запуска мы получили информацию о двух новых особенностях продукта, которые понравятся геймерам. Для начала издание Digital Chat Station сообщило, что Black Shark 4 будет иметь рекордную частоту дискретизации в 720 Гц. Стоит отметить, что частота дискредитации и частота обновления разные вещи — первый параметр отвечает за считывание касаний пользователя, обеспечивая минимальную задержку ввода. А вот частота обновления у дисплея составит 144 Гц, что тоже достаточно приятно на самом деле. Для геймера это действительно важно.