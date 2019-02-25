BlackBerry KEY2 Red Edition на SoC Snapdragon 660 оценили в 780 евро

Компания TCL представила смартфон BlackBerry KEY2 Red Edition, который является еще одной версией модели BlackBerry KEY2. Новинку оснастили 4,5 дюймовым дисплеем с разрешением 1620:1080 пикселей, восьмиядерным чипсетом Snapdragon 660, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, сдвоенной камерой на 12 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, 3,5 мм разъемом для наушников, сканером отпечатков пальцев, аккумулятором на 3500 мАч, а также предустановленной операционной системой Android восьмой версии. Цена смартфона составляет 779 евро.