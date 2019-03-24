Blackview A60 и его функции

Новинки включает 3G-чипсет MediaTek MT6580, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти, двойную камеру с 13-Мп основным модулем, аккумулятор на 4080 мАч и поддержку быстрой зарядки. Дисплей смартфона имеет диагональ 6,088", а соотношение его сторон составляет 19,2:9. Панель выполнена по технологии IPS и, судя по всему, имеет HD-разрешение. Программно Blackvkiew A60 базируется на Android 8.1 Oreo (Go Edition).Blackview представила ультрабюджетный смартфон A60, главной особенностью которого стало сочетание современного дизайна с каплевидным вырезом и очень простых технических характеристик.О стоимости новинки пока неизвестно.