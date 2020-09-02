Blackview BV6300 Pro не боится ничего

Достаточно часто пользователи спрашивают нас о защищенных смартфонах, которые могут позволить себе падения с высоты, различные погодные условия и так далее. Идеальным решением является модель Blackview BV6300 Pro, которая выглядит довольно привлекательно, при этом обладает защищенным корпусом, который не боится падений даже с большой высоты, при этом производительная начинка позволяет делать абсолютно все, что только приходит в голову. В этом плане Blackview BV6300 Pro действительно интересный гаджет, на который стоит обратить свое внимание обязательно. Вопрос только в стоимости для нашего рынка, которую пока что никто не знает, но мы подождем новостей по этому поводу и расскажем вам все самое интересное. Ждать осталось недолго.