Blackview BV6800 Pro смартфон не боится воды

Компания Blackview выпустила смартфон с защищенным корпусом.Аккумулятор на 6580 мАч позволяет долгое время обходиться без розетки, обеспечивая до 750 часов работы в режиме ожидания или до 50 часов разговоров. При необходимости батарея восполняет свои ресурсы всего за 2,5 часа благодаря поддержке технологии быстрой зарядки. Присутствует и функция беспроводной зарядки.У Аппарата бронированный корпус, сертифицированный по военному стандарту MIL-STD-810G — он не боится воды, пыли, ударов и падений. Экран диагональю 5,7″ дополнительно прикрыт защитным стеклом Gorilla Glass 3. Под «капотом» устройства находится восьмиядерный процессор MediaTek MT6750T с тактовой частотой 1,5 ГГц, работающий в тандеме с графическим ускорителем Mali-T860-MP2. Оперативной памяти смартфона равен 4 ГБ.Стоимость смартфона составит 260 долларов.