Blackview BV9600 защищенный смартфон

Аппарат сертифицирован по стандартам IP68, IP69k и MIL-STD-810G. Помимо стойкости к ударам и вибрации, он защищён от попадания воды даже при «заплыве» на глубину 1,5 метра в течение 30 минут. Корпус BV9600 дополнительно усилен специальными вставками по углам и способен, по заявлению производителя, пережить падение с высоты до полутора метров, а также сохранить работоспособность при температуре окружающего воздуха от -55 °С до 70 °С.Диагональ AMOLED-дисплея смартфона с разрешением Full HD+ составляет 6,21 дюйма, фронталка на 8 Мп расположена в области выреза в верхней части фронтальной панели. Двойная камера состоит из датчиков на 16 и 0,3 мегапикселя — модуль поддерживает функции размытия фона, подводной съемки и автоматического распознавания сцены в кадре.«Сердцем» смартфона стал восьмиядерный процессор MediaTek Helio P70. В комбинации с 4 ГБ оперативной памяти его производительности хватит для большинства ежедневных сценариев использования, включая требовательные мобильные игры. Встроенное хранилище на 64 ГБ можно расширить с помощью карты microSD. За автономность устройства отвечает встроенный аккумулятор на 5580 мАч с функцией интеллектуального энергосбережения. Работает новинка под управлением Android 9.0 Pie. Стоимость новинки составит 199 долларов.