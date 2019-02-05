Blackview MAX1 красивая модель

Компания Blackview раскрыла не все характеристики MAX1: смартфон построен на базе восьмиядерного процессора Helio P 23 с тактовой частотой 2,5 ГГц. За обработку графики отвечает видеоускоритель Mali-G71. Оперативной памяти объем составляет 6 ГБ, а встроенного накопителя — 64 ГБ. Также известно, что аппарат оснащён 6-дюймовым AMOLED-дисплеем от Samsung с разрешением 2160 х 1080 пикселей. Ёмкость аккумулятора не сообщается, но производитель обещает 5 часа работы в режиме проектора или 150 часов воспроизведения музыки.Подключив к смартфону по Bluetooth комплектную колонку, можно значительно повысить громкость звука при просмотре видео. Для максимального удобства в комплекте есть специальный пульт для перемещения по интерфейсу Blackview MAX1. А если использовать геймпад (в комплект не входит), то смартфон превращается в игровую консоль.Штатив пригодится как при съёмке фото и видео, так и во время использования Blackview MAX1 в качестве проектора. Производитель пока не раскрывает всех технических подробностей, но с помощью смартфона можно проецировать изображение диагональю до 200 дюймов с расстояния 3 метра (70" — с 2 метров). Устройство автоматически настраивает фокусировку и поддерживает функцию трапецеидальной коррекции.О стоимости смартфона пока неизвестно.