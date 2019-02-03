Blackview Max 1 и его функции

2019-02-03, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Blackview Max 1; [102]
Автономность обеспечивает АКБ емкостью в 4680 мА/ч (поддерживается быстрая 24-Вт зарядка). Одного заряда хватает на 150 часов воспроизведения музыки либо на 5 ч. работы в режиме проектора. В комплекте идет штатив для крепления аппарата.Проектор наделен функцией автофокусировки изображения и создает 70-дюймовое изображение разрешением 1920 х 1080 точек примерно с двухметрового расстояния (с трехметрового расстояния картинка увеличивается до 200 дюймов по диагонали).Дополнительные подробности об аппарате. Сообщается, что гаджет базируется на однокристальной платформе Helio P 23, оборудован 6-дюймовым AMOLED-экраном (2160 х 1080 точек) от Samsung, а также дактилоскопическим датчиком, оснащен 6 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ. Не обойдется без селфи-камеры на 16 Мп и основной с 13-мегапиксельным датчиком Sony IMX 298.О стоимости смартфона пока неизвестно.


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