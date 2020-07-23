Blackview Tab 8 уже в продаже

На рынке планшетов все довольно скучно и грустно, так как компания Apple легко завоевала себе рынок, покорила пользователей качеством и количеством софта, а теперь все остальные компании работают лишь в качестве догоняющих. Однако мы очень рекомендуем присмотреться к модели Blackview Tab 8, которая позволяет за 125 долларов получить весь необходимый набор функций и возможностей. Для многих пользователей этого будет предостаточно, особенно если вы очень любите недорогие планшеты и хотите носить именно Android-устройство. Правда, пока что планшет не привезли на территорию России, так что нужно будет немного подождать, пока устройство будет готово к продаже и тогда уже мы поговорим о преимуществах или недостатках новинки.