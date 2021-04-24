Blackview Tab 9 готовится к запуску в ближайшее время

Китайский бренд Blackview выпустит новый планшет под названием Blackview Tab 9.

Blackview Tab 9 работает под управлением Android 10 поверх пользовательского скина Balckview, известного как Dock OS_P 01. Под капотом Tab 9 может похвастаться восьмиядерным процессором 4G RAM. Планшет Tab 9 предлагает улучшенную графику и производительность благодаря встроенному графическому процессору. Объем основного хранилища составляет 64 ГБ, которую можно расширить до 128 ГБ с помощью внешней карты памяти microSD.

Blackview Tab 9 получил батарею емкостью 7480 мАч, который рассчитан на 6 часов видео, 6 часов непрерывных игр, 7,5 часов просмотра веб-страниц, 38 часов прослушивания музыки или 30 часов разговоров.

По словам Blackview, компания смогла сделать Tab 9 прочным и долговечным, благодаря использованию высококачественного алюминия. Также бренд Blackview предлагает дополнительную защиту, поставляя бесплатный кожаный чехол для планшета. Tab 9 поставляется с чехлом для планшета, обеспечивающая полную защиту планшета, который также можно использовать в качестве подставки.
Комментарии и отзывы Blackview Tab 9
Новости:
Corsair One i200 получил новейшие процессоры Intel

Совсем недавно компания Intel официально представила новые процессоры Intel Rocket Lake, которые оказалис...
Новый iMac получил процессор M1 и семь расцветок корпуса

Компания Apple представила новый iMac (2021), который получил обновленный дизайн и улучшенную производите...
MSI Aegis, Codex, Trident и Infinite комплектуются процессорами Intel Core 11-го поколения

MSI представила обновленные настольные компьютеры. Апгрейд коснулся моделей Aegis, Codex, Trident и Infin...
Обзор Scan Tool Pro Black Edition. Диагностический сканер

Представляем вашему вниманию мультимарочный диагностический сканер Scan Tool Pro Black Edition, позволяющ...
Apple планирует выпустить новые iMac

На просторах интернета на протяжении достаточно длительного периода времени ходит информация о том, что к...
Обзор TELEFUNKEN TF-PS2302. Портативный музыкальный центрОбзор TELEFUNKEN TF-PS2302. Портативный музыкальный центр
Обзор Harper Gaming Spigot WGM-01. Беспроводная игровая мышь с подсветкойОбзор Harper Gaming Spigot WGM-01. Беспроводная игровая мышь с подсветкой
Обзор STARWIND SMO2004. Мини-печь с конвекциейОбзор STARWIND SMO2004. Мини-печь с конвекцией
Обзор Mio MiVue 818. Видеорегистратор с GPS-информаторомОбзор Mio MiVue 818. Видеорегистратор с GPS-информатором
Обзор HONOR Band 6. Гибрид браслета и часов с AMOLED-дисплеемОбзор HONOR Band 6. Гибрид браслета и часов с AMOLED-дисплеем
Ubisoft запускает Watch Dogs: Legion Onl...
Ubisoft запускает Watch Dogs: Legion OnlWatch Dogs: Legion не имел онлайн-режим с момента запуска. Поэтому игра получила неоднозначные отзывы кри...
Представлен объектив Laowa 11mm F4.5 FF ...
Представлен объектив Laowa 11mm F4.5 FF Компания Venus Optics пополнила ассортимент полнокадровых мануальных объективов моделью Laowa 11mm F4.5 F...
Sony зарегистрировала камеру Sony A7 IV...
Sony зарегистрировала камеру Sony A7 IVКомпания Sony зарегистрировала в Азии пять новых фотокамер, среди которых, если верить источнику, есть но...
Team Ninja выпустила новое обновление 1....
Team Ninja выпустила новое обновление 1.Новое обновление 1.27 для Nioh 2 выпущено для игровой консоли PlayStation 5 и PlayStation 4. Патч устраня...
Samsung Galaxy M62 5G получит АКБ на 450...
Samsung Galaxy M62 5G получит АКБ на 450Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Samsung Galaxy M62 5G, который получит несколько п...
AMD EPYC Genoa (Zen 4) предлагает еще бо...
AMD EPYC Genoa (Zen 4) предлагает еще боСтали известны особенности новой серии процессоров от AMD EPYC Genoa (Zen 4). Они будут построены на 5 нм...
Samsung будет сотрудничать с Olympus в с...
Samsung будет сотрудничать с Olympus в сЮжнокорейский производитель смартфонов Samsung ведет переговоры с японским производителем камер Olympus о...
18 серия смартфонов Meizu могут лишится ...
18 серия смартфонов Meizu могут лишится В ближайшее время компания Meizu выпустит новые флагманские телефоны на базе чипсета Snapdragon 888. Скор...
Google Pixel нацелен на корпоративный се...
Google Pixel нацелен на корпоративный сеПоисковой гигант Google только что запустил веб-сайт «Pixel for Business», на котором сообщается, что сма...
Huawei выпустила бритву Dynacare Turbo...
Huawei выпустила бритву Dynacare TurboКомпания Huawei анонсировала новый продукт в Китае и это электробритва, получившая название Dynacare Turb...
PowerColor представила Radeon RX 6900 XT...
PowerColor представила Radeon RX 6900 XTВ последнее время многие производители видеокарт стали выпускать модели на жидкостной системе охлаждения,...
Alphacool представила водоблок Eisblock ...
Alphacool представила водоблок Eisblock Alphacool представила новый водоблок Eisblock Aurora Acetal GPX-A для видеокарт линейки AMD Big Navi, а и...
Обзор Yeedi 2 Hybrid. Робот-пылесос с навигацией и насосом для подачи водыОбзор Yeedi 2 Hybrid. Робот-пылесос с навигацией и насосом для подачи воды
Обзор ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA. Тесты со сборкой кастомного охлажденияОбзор ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA. Тесты со сборкой кастомного охлаждения
Обзор Polaris PCM 2020. Универсальная кофемашина для Nespresso, Dolce Gusto и молотого кофеОбзор Polaris PCM 2020. Универсальная кофемашина для Nespresso, Dolce Gusto и молотого кофе
Обзор Corsair CX550F RGB 550W (CP-9020216). Модульный блок питания 80 Plus BronzeОбзор Corsair CX550F RGB 550W (CP-9020216). Модульный блок питания 80 Plus Bronze
Обзор HIPER TWS Kang. Беспроводные наушники с чипом RealtekОбзор HIPER TWS Kang. Беспроводные наушники с чипом Realtek
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor