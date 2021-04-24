Blackview Tab 9 готовится к запуску в ближайшее время

Китайский бренд Blackview выпустит новый планшет под названием Blackview Tab 9.

Blackview Tab 9 работает под управлением Android 10 поверх пользовательского скина Balckview, известного как Dock OS_P 01. Под капотом Tab 9 может похвастаться восьмиядерным процессором 4G RAM. Планшет Tab 9 предлагает улучшенную графику и производительность благодаря встроенному графическому процессору. Объем основного хранилища составляет 64 ГБ, которую можно расширить до 128 ГБ с помощью внешней карты памяти microSD.

Blackview Tab 9 получил батарею емкостью 7480 мАч, который рассчитан на 6 часов видео, 6 часов непрерывных игр, 7,5 часов просмотра веб-страниц, 38 часов прослушивания музыки или 30 часов разговоров.

По словам Blackview, компания смогла сделать Tab 9 прочным и долговечным, благодаря использованию высококачественного алюминия. Также бренд Blackview предлагает дополнительную защиту, поставляя бесплатный кожаный чехол для планшета. Tab 9 поставляется с чехлом для планшета, обеспечивающая полную защиту планшета, который также можно использовать в качестве подставки.