Blackview Tab 9 получит собственную прошивку

Похоже, Blackview собирается выпустить новый планшет под названием Blackview Tab 9 — гаджет станет условной заменой планшета Blackview Tab 8, который был выпущен еще в начале 2020 года. Планшет приобрел широкую известность благодаря своему хорошему качеству и низкой ценой, так что производитель решил повторить успех. Но главная фишка планшета заключается не столько в характеристиках, сколько в собственной прошивке для операционной системы Android 10. Производитель заявил, что вложил множество сил и средств в разработку собственной уникальной прошивки, так что пользователь получит достойное решение за разумные деньги. Релиз нового планшета запланирован на 22 марта, стоимость обещают назвать в день релиза. Так что подождем деталей.