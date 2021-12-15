Blackview представил планшет для детей Tab6 Kids

После успешного выпуска в ноябре первой 8-дюймовой версии планшета Blackview Tab6, гонконгский производитель защищенных устройств выпустил защищенный планшет с такими же размерами для детей, получивший название Blackview Tab6 Kids.

По заявлению компании, устройство предназначено исключительно для детей младше 12 лет и считается самым безопасным планшетом для детей. Планшет представляет собой прочное устройство и имеет защитный чехол от падения, сделанный из этиленвинилацетата высокой плотности. Кроме того, чехол для планшета оснащен опорной стойкой на задней панели.

Tab6 Kids оснащен 8-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 800 × 1280 и плотностью пикселей 188 PPI. Под капотом устройства находится Unisoc T310 SoC в сочетании с 3 ГБ оперативной памяти LPDDR3 и 32 ГБ памяти, которые можно увеличить до 128 ГБ с помощью карты micro-SD. Он работает на кастомной Doke OS P2.0 от Blackview на базе Android 11. Tab6 Kids также оснащен 5-мегапиксельной задней камерой со светодиодной вспышкой и 2-мегапиксельной фронтальной камерой, а также мощным двойным динамиком Box. Устройство питается от аккумулятора емкостью 5580 мАч и поддерживает зарядку 5 Вт через USB-C. Устройство также состоит из аудиоразъема 3,5 мм. Blackview Tab6 Kids включает приложение iKids, которое состоит из множества удобных для детей приложений, в которых дети могут читать сказки, слушать музыку, смотреть обучающие и вдохновляющие видео и играть в веселые интерактивные игры.
Комментарии и отзывы Blackview Tab6 Kids
Новый iPad mini получил 4 ГБ ОЗУ …
Новый iPad mini получил 4 ГБ ОЗУ В сети появились новые подробности о характеристиках недавно представленного планшета iPad mini нового по…
Планшет Xiaoxin Pad Pro 12.6 показали на фото …
Планшет Xiaoxin Pad Pro 12.6 показали на фото Компания Lenovo опубликовала фото 12,6-дюймового планшета Xiaoxin Pad Pro, который будет работать под упр…
Планшет Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.6 выйдет 2 ноября…
Планшет Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.6 выйдет 2 ноябряКомпания Lenovo объявила о том, что официальная презентация планшета Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.6 состоитс…
Xiaomi представила Pad 5 и Mi Smart Band 6…
Xiaomi представила Pad 5 и Mi Smart Band 6Сегодня Xiaomi выпустила новый планшет Pad 5 и версию Mi Smart Band 6 с поддержкой NFC в дополнение к сво…
Рендер планшета Samsung Galaxy Tab S8…
Рендер планшета Samsung Galaxy Tab S8Ожидается что в 2022 году компания Samsung анонсирует серию планшетов Galaxy Tab S8. OnLeaks и Zouton US …
Планшет Xiaomi Pad 5 оценен в 350 евро…
Планшет Xiaomi Pad 5 оценен в 350 евроСегодня компания Xiaomi представила не только смартфоны Xiaomi 11T, но и планшет Xiaomi Pad 5. Новинка ха…
Маленький игровой планшет Lenovo Legion Pad…
Маленький игровой планшет Lenovo Legion PadИгровые планшеты - большая редкость, мы их давно не видели, но Lenovo делает их и они будут частью серии …
Lenovo показала тизер Xiaoxin Pad Pro 12.6…
Lenovo показала тизер Xiaoxin Pad Pro 12.6Компания Lenovo активно готовится к выпуску нового планшета Xiaoxin Pad Pro 12.6 — ранее компания анонсир…
Обзор DIGMA Plane 1584S (2018). Базовый 10-дюймовый планшетОбзор DIGMA Plane 1584S (2018). Базовый 10-дюймовый планшет
Обзор Digma Optima 7 A100S. Недорогой 7-дюймовый планшетОбзор Digma Optima 7 A100S. Недорогой 7-дюймовый планшет
Обзор Logitech Combo Touch. Лучше, надежнее и дешевле, чем Apple Magic Keyboard для iPad Pro 11Обзор Logitech Combo Touch. Лучше, надежнее и дешевле, чем Apple Magic Keyboard для iPad Pro 11" (2020)
Обзор Lenovo Yoga Tab 13 YT-K606F. Продвинутый планшет для креаторовОбзор Lenovo Yoga Tab 13 YT-K606F. Продвинутый планшет для креаторов
Лучший планшет. Samsung Galaxy Tab A7 10.4 SM-T500 32GB (2020)Лучший планшет. Samsung Galaxy Tab A7 10.4 SM-T500 32GB (2020)
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor