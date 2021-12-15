Blackview представил планшет для детей Tab6 Kids

После успешного выпуска в ноябре первой 8-дюймовой версии планшета Blackview Tab6, гонконгский производитель защищенных устройств выпустил защищенный планшет с такими же размерами для детей, получивший название Blackview Tab6 Kids.

По заявлению компании, устройство предназначено исключительно для детей младше 12 лет и считается самым безопасным планшетом для детей. Планшет представляет собой прочное устройство и имеет защитный чехол от падения, сделанный из этиленвинилацетата высокой плотности. Кроме того, чехол для планшета оснащен опорной стойкой на задней панели.

Tab6 Kids оснащен 8-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 800 × 1280 и плотностью пикселей 188 PPI. Под капотом устройства находится Unisoc T310 SoC в сочетании с 3 ГБ оперативной памяти LPDDR3 и 32 ГБ памяти, которые можно увеличить до 128 ГБ с помощью карты micro-SD. Он работает на кастомной Doke OS P2.0 от Blackview на базе Android 11. Tab6 Kids также оснащен 5-мегапиксельной задней камерой со светодиодной вспышкой и 2-мегапиксельной фронтальной камерой, а также мощным двойным динамиком Box. Устройство питается от аккумулятора емкостью 5580 мАч и поддерживает зарядку 5 Вт через USB-C. Устройство также состоит из аудиоразъема 3,5 мм. Blackview Tab6 Kids включает приложение iKids, которое состоит из множества удобных для детей приложений, в которых дети могут читать сказки, слушать музыку, смотреть обучающие и вдохновляющие видео и играть в веселые интерактивные игры.