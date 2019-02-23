Blackview запустила классную акцию

В последнее время пользователи стали чаще покупать защищенные смартфоны, так как это позволяет не переживать о влаге, пыли, грязи и падениях. Любой смартфон рано или поздно упадет, даже если вы будете с ним очень аккуратно обращаться. Только если Blackview BV9500, к примеру, переживет любые падения и непогоду, то другие смартфоны — нет. Кроме того, сейчас компания проводит классную акцию, в ходе которой вы можете приобрести довольно интересную модель за хорошие деньги со скидкой. Если вы давно мечтали о подобном продукте и не знали, что вам нужно, то сейчас самое время присмотреться к новинкам и подобрать идеальный вариант. Уверен, что данная акция поможет вам в выборе устройства и позволит неплохо сэкономить личных средств.