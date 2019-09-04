Blade Stealth 13 готов покорять рынок

На выставке IFA 2019 компания Razer представила свой игровой ультрабук Blade Stealth 13, который сотрудники данной компании называют первым в мире устройством данного класса. Конечно, спорить с данным заявлением можно достаточно долго, ведь на рынке есть тьма игровых решений в достаточно тонком корпусе и ничего прямо удивительного в Blade Stealth 13 нет. С другой стороны, ноутбук и правда достаточно мощный и тонкий, у него есть предостаточно портов и хороший экран, чтобы вы могли наслаждаться любимыми играми каждый день без ограничений и в любой точке мира. Цена на новинку пока что не названа, но если вы прямо очень хотите именно этот гаджет, то стоит подождать какое-то время. Вероятно, гаджет будет довольно дорогим удовольствием.