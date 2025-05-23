Блокнот в Windows 11 научили генерировать текст

Впервые эта функция была замечена в тестовых сборках Windows 11 ранее в этом году, но теперь, видимо, она близка к полноценному релизу. Для того, чтобы воспользоваться функцией Write в Блокноте, необходимо войти в учётную запись Microsoft, и она использует ту же систему кредитов, что и другие ИИ-функции в Windows 11. Пока неизвестно, будет ли Microsoft взимать плату за эти кредиты в будущем — но, скорее всего, да. Кроме того, теперь в Microsoft Paint добавлен генератор стикеров, который создаёт наклейки на основе текстового описания. Пользователь вводит, что он хочет получить, и Paint генерирует несколько вариантов, которые можно разместить на холсте или использовать в других приложениях. Довольно интересное нововведение.