Bluboo D5 выглядит стильно

Некоторое время назад компания Bluboo анонсировала свой новый смартфон Bluboo D5, а сегодня уже говорят о том, что производитель скопировал какие-то дизайнерские идеи других китайских компаний. Это, наверное, первый раз, когда одна китайская компания, которая скопировала особенности дизайна других брендов, говорит о том, что другая китайская компания скопировала у нее какие-то особенности дизайна. В принципе, если вы покупаете Bluboo, то вы смотрите в первую очередь на стоимость и характеристики, которые вы получаете за эти деньги, а не на его уникальный дизайн корпуса. Это важный параметр лишь для тех, кто покупает флагман за громадные деньги и хочет этим флагманом щеголять потом перед своими друзьями. Китайские смартфоны покупают ради экономии средств и смотреть на детали дизайна и их плагиат просто нет смысла.