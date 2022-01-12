Bluetooth-динамик Meizu PANDAER с крутым дизайном

Meizu на мероприятии по запуску нового продукта сегодня представила первую настольную Bluetooth-колонку PANDAER. PANDAER является одним из суббрендов Meizu и состоит из необычной линейки аксессуаров, предназначенных для молодежи.

Динамик Meizu PANDAER оснащен двумя независимыми полнодиапазонными динамиками диаметром 48 мм, сабвуфером и усилителем низких частот. Есть даже встроенный Meizu Sound с множеством настраиваемых эквалайзеров. Продукт был совместно разработан Meizu Acoustics и технической командой Elvis, благодаря которым технология Super Alive Bass была включена в динамики.

С точки зрения дизайна, настольная bluetooth-колонка PANDAER имеет платиновый рисунок единорога, цельнометаллический механический корпус и индивидуальный световой эффект Unicorm Halo. Другие характеристики включают задержку звука 80 мс, что сравнимо с игровыми наушниками TWS, водонепроницаемость IPX5, быструю зарядку USB-C, длительное время автономной работы, настраиваемые звуковые эффекты, Bluetooth 5.0 и подключение через AUX.