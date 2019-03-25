Большой смартфон Redmi 7

Беспроводные возможности смартфона представлены модулями Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5.0. Из коробки новинка работает под управлением Android 9.0 Pie с фирменной надстройкой MIUI 10.За разблокировку аппарата отвечает разместившийся на задней крышке сканер отпечатков пальцев. Емкость аккумулятора устройства составляет 4000 мАч. Новинку также оснастили 3,5-мм аудиоразъемом, ИК-портом и защитой от брызг P2i.Тыльная камера Redmi 7 состоит из двух сенсоров с разрешением 12 и 2 Мп, селфи-модуль представлен одним 8-мегапиксельным датчиком. Обе камеры получили поддержку для бьютификации и постобработки снимков, а также корректировки настроек при распознавании сцены.Основой аппаратной начинки смартфона стал восьмиядерный мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 632 с тактовой частотой 1,8 ГГц. Объем ОЗУ, в зависимости от конфигурации, составляет 2, 3 или 4 ГБ, встроенного накопителя — 16, 32 или 64 ГБ. Поддерживается установка карт памяти microSD, с помощью которых внутреннюю память можно увеличить до 256 ГБ.Стоимость смартфона составит 238 долларов.