Большой смартфон Xiaomi Mi Max 3

Большой экран, мощный процессор и стереодинамики делают из Xiaomi Mi Max 3 универсальное мультимедийное устройство. Благодаря тонким рамкам он остаётся компактным, а ёмкий аккумулятор на 5500 мАч позволяет не беспокоиться о подзарядке в течение дня. Xiaomi Mi Max 3 на данный момент является самым большим смартфоном производителя. Он имеет 7-дюймовым дисплеем, на котором удобно смотреть фильмы, читать книги в интернете, производительным восьмиядерным процессором Snapdragon, аккумулятором на 5500 мАч и стереодинамиками.Стоимость смартфона составит 230 долларов.