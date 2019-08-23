Bose Portable Home Speaker выглядит интересно

Официально представлена новая умная колонка Bose Portable Home Speaker, которая уже работает с голосовыми помощниками Google Assistant, Alexa и AirPlay 2. То есть, если вы хотите использовать умную колонку и получать от нее какую-то полезную информацию, то самое время искать в интернете возможность заказать устройство в нашу страну. Конечно, работает устройство на русском только с первым вариантом голосового помощника, но в целом это достаточно качественное решение и звук передает тоже на очень высоком уровне. Да и вообще приятно смотреть, как технологии позволяют развивать умные устройства, делать их более продвинутыми и разнообразными. Вопрос только в стоимости продукта, ведь не каждый себе может позволить умную колонку.