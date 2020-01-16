Bose закрывает магазины

Компания Bose, крупнейший производитель наушников, колонок и прочей акустики высокого качества в мире, официально заявила о закрытии целого ряда своих магазинов по всему миру. И дело тут не в плохих продажах или плохом положении компании, нет. Просто руководство компании посмотрело на статистику продаж и решило, что сейчас технику все равно все покупают через интернет, так как это удобнее и проще. Зачем тогда держать массу магазинов по всему миру, если пользователи в эти магазины не хотят и не покупают там ничего? Сокращение количества магазинов позволит сэкономить деньги и при этом не потерять то количество покупателей, которое было собрано за эти годы. Ведь преданные поклонники бренда будут и дальше покупать продукцию Bose из интернета.