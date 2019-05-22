Bose запускает свой самый маленький умный динамик с поддержкой Google Assistant

Компания Bose анонсировала свой новый интеллектуальный динамик Home Speaker 300, который чуть более шести дюймов в высоту и обеспечивает мощный бас и настоящий 360-градусный звук. Как следует из названия, Home Speaker 300 - это уменьшенная версия Home Speaker 500 Bose, представленная в августе прошлого года. Он похож на своего предшественника, но главное отличие в том, что у него нет встроенного дисплея.

Новинка может соединяться с другими интеллектуальными звуковыми панелями Bose для многокомнатной музыкальной системы. С помощью Google Assistant пользователи получают поддержку громкой связи для музыки, таймеров, новостей, прогноза погоды, управления умным домом и поиска Google для ответа на вопросы.

Home Speaker 300 имеет те же элементы управления воспроизведением сверху, а также несколько предустановленных кнопок, которые могут быстро вызвать ваш любимый список воспроизведения или интернет-радиостанцию. Home Speaker 300 также поддерживает AirPlay 2 и может выступать в качестве стандартного динамика Bluetooth. Тонкая светодиодная полоска на передней панели позволяет узнать, когда микрофон активирован. Несмотря на небольшие габариты, Home Speaker 300 должен быть подключен к сети, так как не имеет встроенного аккумулятора.

Home Speaker 300 будет доступен позже этим летом по цене $ 259,95. Это на $ 140 дешевле, чем более крупный домашний динамик 500.