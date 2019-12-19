Bowers & Wilkins представила беспроводную линейку Formation Hi-Fi уровня

17 декабря в Москве состоялась презентация новой мультирум-линейки Formation от Bowers & Wilkins, в которую вошло шесть устройств. Главной отличительной чертой всех моделей является возможность подключить все составляющие между собой по беспроводному методу без потерь качества. Само мероприятие проходило в самом крупном в России магазине наушников и аудио Dr.Head

Из чего состоит линейка Bowers & Wilkins Formation

В линейку вошло 6 различных устройств: полочные беспроводные колонки Formation Duo, сабвуфер Formation Bass, стереоколонка Formation Wedge, саундбар Formation Bar, двухполосная акустическая система Formation Flex и цифровой ресивер/хаб Formation Audio.

Новый тип беспроводного подключения

Создание Bowers & Wilkins Formation было возможным благодаря покупки стартапа EVA Automation из силиконовой долины. Именно благодаря нему удалось внедрить новый способ беспроводного подключения. Он создает отдельную ячеистую сеть передачи данных с разрешением до 24 бита/96 кГц.

Такой тип технологии абсолютно не загружает и не зависит от Wi-Fi сети и обеспечивает мгновенную синхронизацию стерео пар с точностью в 1 микросекунду и между «пространствами» (комнатами) до 1 миллисекунды.

Варианты подключений

Помимо фирменной беспроводной технологии Formation, все устройства семейства снабжены поддержкой Wi-Fi, Apple AirPlay 2, Spotify Connect, Roon и Bluetooth с aptX HD. И это еще не предел, по словам Bowers & Wilkins в технологию и железо заложено еще много возможностей, которые будут открываться с обновлением прошивки. Так, в следующем году максимальную частоту дискретизации планируют увеличить вдвое, кроме того добавят поддержку всех возможных и доступных стриминговых платформ и сервисов. А настройка системы уже сейчас занимает всего пару минут.

Цены

Все аудиоустройств линейки Formation уже поступили в продажу и их можно приобрести по следующим ценам:Bowers & Wilkins Formation Flex — 39 990 рублей;Bowers & Wilkins Formation Audio — 59 990 рублей;Bowers & Wilkins Formation Wedge — 79 990 рублей;Bowers & Wilkins Formation Bass — 89 990 рублей;Bowers & Wilkins Formation Duo — 299 990 рублей;