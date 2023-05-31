Бренд Dreame представил новый флагманский робот-пылесос L10s Ultra и фен Hair Artist

Dreame продолжает удивлять покупателей своей высокотехнологичной техникой, которая с легкостью решает все бытовые вопросы. На этот раз компания представила флагманский робот-пылесос Dreame L10s Ultra и высокоскоростной фен Dreame Hair Artist.

Dreame L10s Ultra оснащен самыми передовыми технологиями, которые позволяют ему легко и быстро убирать грязь и пыль с пола. Его мощность всасывания составляет 5300 Па, что является рекордным показателем на рынке. Кроме того, робот-пылесос бережно очищает поверхности ковров и не забивается волосами. Dreame L10s Ultra также оснащен системой распознавания предметов на полу, которую можно подключить через смартфон в приложении Dreame Home.

Также он умеет автоматически зонировать и составлять карту пространства, позволяя пользователям настроить время, маршрут и зоны. С резервуаром воды (2,5 л) он может убирать до 200 м² за 3,5 часа. Робот возвращается на станцию самоочистки для сушки, полоскания и очистки мешка.

Еще одной новинкой стал высокоскоростной фен Dreame Hair Artist, который создан специально для профессиональной укладки в домашних условиях. Он имеет два скоростных и три температурных режима, а благодаря постоянной температуре воздуха в 57℃ волосы меньше секутся и дольше остаются шелковистыми. Фен также помогает справиться с электризацией волос и уменьшить их пушение.

В период с 6 по 19 июня будет действовать акция: при покупке робота-пылесоса за 89 990 рублей в онлайн и офлайн магазинах «М.Видео» и «Технопарк», а также на официальном сайте компании в подарок можно получить фен Dreame Hair Artist.

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