Бренд Dreame представил новый флагманский робот-пылесос L10s Ultra и фен Hair Artist

Dreame L10s Ultra оснащен самыми передовыми технологиями, которые позволяют ему легко и быстро убирать грязь и пыль с пола. Его мощность всасывания составляет 5300 Па, что является рекордным показателем на рынке. Кроме того, робот-пылесос бережно очищает поверхности ковров и не забивается волосами. Dreame L10s Ultra также оснащен системой распознавания предметов на полу, которую можно подключить через смартфон в приложении Dreame Home.
Еще одной новинкой стал высокоскоростной фен Dreame Hair Artist, который создан специально для профессиональной укладки в домашних условиях. Он имеет два скоростных и три температурных режима, а благодаря постоянной температуре воздуха в 57℃ волосы меньше секутся и дольше остаются шелковистыми. Фен также помогает справиться с электризацией волос и уменьшить их пушение.